Как женить холостяка (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Знакомство закоренелого холостяка Фрэнка и разочарованной в любви Линдси начинается со ссоры в аэропорту, но вынужденно продолжается, ведь оба героя оказываются приглашенными на одну и ту же свадьбу. Единственных одиночек на торжестве кругом рассаживают вместе, и они постепенно сближаются.



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