Как женить холостяка (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Destination Wedding
Драмы, Мелодрамы83 мин18+
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Сюжет
Знакомство закоренелого холостяка Фрэнка и разочарованной в любви Линдси начинается со ссоры в аэропорту, но вынужденно продолжается, ведь оба героя оказываются приглашенными на одну и ту же свадьбу. Единственных одиночек на торжестве кругом рассаживают вместе, и они постепенно сближаются.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВЛРежиссёр
Виктор
Левин
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Киану
Ривз
- ДДАктриса
Диджей
Далленбах
- ТДАктёр
Тед
Дюбо
- ДРАктриса
Д.
Рош Райт
- ГЛАктёр
Грег
Люси
- ДЛАктриса
Донна
Линн Джонс
- КДАктёр
Курт
Дюбо
- ММАктёр
Майкл
Могалл
- СЭАктёр
Скотт
Эндрюс
- ВЛСценарист
Виктор
Левин
- РДПродюсер
Роберт
Джонс
- ПДПродюсер
Пэм
Диксон
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- ДСХудожница
Джастин
Сеймур
- УРКомпозитор
Уильям
Росс