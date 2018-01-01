Как женить холостяка
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Как женить холостяка

Как женить холостяка (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Destination Wedding
Драмы, Мелодрамы83 мин18+
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Сюжет

Знакомство закоренелого холостяка Фрэнка и разочарованной в любви Линдси начинается со ссоры в аэропорту, но вынужденно продолжается, ведь оба героя оказываются приглашенными на одну и ту же свадьбу. Единственных одиночек на торжестве кругом рассаживают вместе, и они постепенно сближаются.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как женить холостяка»

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