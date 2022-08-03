«Репродукция» — фильм о нейробиологе, который не смог смириться с гибелью семьи. Киану Ривз в захватывающем фантастическом триллере от сценариста «Пассажиров» и продюсера «Трансформеров».



Потеряв свою семью в ужасной автокатастрофе, гениальный нейробиолог Уильям Фостер решается на отчаянный шаг. После трагедии, Фостер вместе с коллегой начинает секретный проект по воскрешению жены и детей, но вскоре сталкивается с моральными дилеммами и непредвиденными последствиями. Уильяму приходится скрываться от полиции и своего босса, который видит в его исследованиях источник военной мощи. Ситуация усложняется, когда эксперименты начинают выходить из-под контроля, а семья вспоминает события, которые ученый пытался стереть из их памяти.



Сможет ли Уильям сохранить свою воскрешенную семью и скрыться от преследователей? Узнаете, если начнете смотреть: «Репродукция» онлайн бесплатно доступна на нашем видеосервисе Wink!

