О фильме
«Репродукция» — фильм о нейробиологе, который не смог смириться с гибелью семьи. Киану Ривз в захватывающем фантастическом триллере от сценариста «Пассажиров» и продюсера «Трансформеров».
Потеряв свою семью в ужасной автокатастрофе, гениальный нейробиолог Уильям Фостер решается на отчаянный шаг. После трагедии, Фостер вместе с коллегой начинает секретный проект по воскрешению жены и детей, но вскоре сталкивается с моральными дилеммами и непредвиденными последствиями. Уильяму приходится скрываться от полиции и своего босса, который видит в его исследованиях источник военной мощи. Ситуация усложняется, когда эксперименты начинают выходить из-под контроля, а семья вспоминает события, которые ученый пытался стереть из их памяти.
Сможет ли Уильям сохранить свою воскрешенную семью и скрыться от преследователей? Узнаете, если начнете смотреть: «Репродукция» онлайн бесплатно доступна на нашем видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Джеффри
Начманофф
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Элис
Ив
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ЭЭАктёр
Эмджей
Энтони
- ЭЭАктриса
Эмили
Элин Линд
- АЛАктриса
Ария
Лайрик Либу
- ЭРАктриса
Эмбер
Ривера
- ДДАктёр
Джонатан
Дуэйн
- Сценарист
Стивен
Хэймел
- БАПродюсер
Байрон
Аллен
- РБПродюсер
Ричард
Барнер
- ДБПродюсер
Дэйв
Богосян
- СБПродюсер
Себастьян
Бонета
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Мартьянов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ФПАктёр дубляжа
Фёдор
Подчезерцев
- ХМХудожница
Хулия
Мишель Сантьяго
- ДХМонтажёр
Джейсон
Хелльманн
- ПХМонтажёр
Педро
Хавьер Муньис
- ЧВОператор
Чекко
Варезе
- МККомпозитор
Марк
Килиан