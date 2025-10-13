Джонни Мнемоник (фильм, 1995) смотреть онлайн
Курьер, перевозящий гигабайты информации в собственной голове, берется за задание, которое может стоить ему жизни. Культовый киберпанк-боевик «Джонни Мнемоник» — фильм с Киану Ривзом о мире, в котором данные ценятся больше людей.
К 2021 году миром стали править корпорации, чья власть ограничивается исключительно взаимной конкуренцией. Интернет превратился в неотъемлемую часть общества, а профессия мнемоников стала особенно востребованной. Это курьеры, которые перевозят большое количество информации в устройствах, вживленных им в голову — так корпорации защищают себя от утечек ключевых файлов. Джонни — один из лучших мнемоников, пожертвовавший детскими воспоминаниями ради расширения доступного объема информации для перевозки. Он берется за новое задание — доставить из Пекина в США секретную информацию, которая превышает максимальный лимит его памяти. За это полагается большая награда, однако малейшее промедление неминуемо приведет к смерти Джонни. Когда получателей убивают агенты якудза, он понимает, что и без того непростая операция стала куда сложнее.
Мрачная антиутопия, головокружительный полет фантазии и захватывающий детективный сюжет ждут вас в фильме «Джонни Мнемоник» (1995). Смотреть этот фантастический боевик онлайн вы можете на нашем видеосервисе Wink.
