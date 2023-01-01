Биография

Генри Роллинз – рок-музыкант, актер, ведущий и писатель, родился в Вашингтоне в 1961 году. Родители Генри развелись, когда ему было всего 3 года. Мальчика воспитывала мама. Женское воспитание сказалось на самооценке подростка, он часто впадал в депрессию и во время обучения в колледже отличался плохим поведением. Получив среднее образование, юноша поступил в вашингтонский университет, но вскоре забросил учебу. Сменил несколько работ, затем увлекся панк-роком. В 1980 году сал вокалистом одной из вашингтонских групп, переименованной вскоре после его прихода в «State of Alert». Группа выступила с 12-ю концертами, выпустила 1 альбом и распалась. Впоследствии Роллинз был вокалистом еще 2-х рок-групп и даже выпустил несколько сольных альбомов. Брутальный мужчина нашел свою нишу в кинематографе. Сниматься в кино он начал с 1982 года. В 1994 году на экраны вышел фильм с участием Роллинза «Погоня», в котором он талантливо перевоплотился в полицейского. Через год Генри Роллинз сыграл роль Паука в ленте «Джони Мнемоник». На счету музыканта более 7-ми десятков ролей в кинолентах и сериалах самых разных жанров от комедии до боевика. Он одинаково хорошо вживается в положительные и отрицательные образы. Среди наиболее известных фильмов с его участием – «Схватка», «Плохие парни – 2», «Конмэн», «Академия смерти».