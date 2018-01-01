Биография

Дина Мейер — актриса и продюсер. Получила приз как лучшая актриса второго плана на международном кинофестивале в Далонеге. Родилась в Куинс 22 декабря 1968. Дина с детства любила танцевать, поэтому родители водили ее в хореографическую студию. Знание танцевального искусства впоследствии помогло актрисе в получении нескольких значимых для нее ролей. Окончив школу, девушка продолжила обучение в университетах Лонг-Айленда и Парижа, выбрав специальность «Управление бизнесом». Первое заметное появление Дины Мейер на съемочной площадке пришлось на 1993 год, когда начинающая актриса с привлекательной внешностью получила роль Люсинды Николсон в сериале «Беверли-Хиллз 90210». До этого была эпизодическая роль доставщика в художественном фильме «На мели». Лучшими фильмами в кинокарьере американской актрисы стали «Звездный десант», «Сердце дракона», трилогия «Пила». В фильмографии Дины Мейер 105 ролей.