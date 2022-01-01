Детектив найт: Независимость
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Детектив найт: Независимость

Детектив найт: Независимость (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

7.22022, Detective Knight: Independence
Боевики, Триллеры87 мин18+

Сюжет

В День независимости детективу Джеймсу Найту предстоит обезвредить бандитов, чтобы спасти городской праздник.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив найт: Независимость»

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