Детектив найт: Независимость (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
7.22022, Detective Knight: Independence
Боевики, Триллеры87 мин18+
Сюжет
В День независимости детективу Джеймсу Найту предстоит обезвредить бандитов, чтобы спасти городской праздник.
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Информация
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эдвард
Дрейк
- Актёр
Брю�с
Уиллис
- ДКАктёр
Джек
Килмер
- Актриса
Уиллоу
Шилдс
- Актёр
Локлин
Манро
- МСАктёр
Майкл
Спаркс
- МХАктёр
Марк
Хьюлетт
- ТВАктёр
Тимоти
В. Мерфи
- ДЖАктёр
Джимми
Жан-Луи
- ДСАктёр
Дэкс
Спаногл
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- КЛСценарист
Кори
Лардж
- ЭДСценарист
Эдвард
Дрейк
- РДПродюсер
Роберт
Дин
- МДПродюсер
Микел
Дэнис
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Кузьмина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гуливицкий
- НФХудожница
Наталья
Федулова
- КТХудожница
Кендра
Татхилл
- ЛУОператор
Лаффри
Уитброд