Биография

Уиллоу Шилдс — американская актриса. Родилась в Альбукерке, Нью-Мексико, 1 июня 2000 года. В семилетнем возрасте Уиллоу твердо решила стать актрисой. Она начала карьеру со съемок в рекламных кампаниях для GAP, Marc Jacobs и других крупных брендов. В восемь лет девочка получила первую роль в кино. В 2015-м стала самой молодой участницей шоу «Танцы со звездами» в паре с Марком Балласом. Шилдс занимается балетом и увлекается фотографией. Ее брат Ривер и сестра-близнец Отем тоже выбрали актерскую карьеру. Уиллоу Шилдс дебютировала в кино в 2008 году в короткометражном вестерне «Лас-Вегас, Нью-Мексико, 1875 год». В последующие годы пополнила биографию сериалом «В простом виде» и семейной драмой «За школьной доской». Прорывом в карьере актрисы стала роль Примроуз Эвердин в фантастическом боевике «Голодные игры» — после выхода фильма 12-летняя Уиллоу проснулась знаменитой. В дальнейшем Шилдс снялась в других частях франшизы, за которые была номинирована на премии «Молодой артист» и MTV. В 2017 году вышел молодежный приключенческий фильм «Красота», где актриса сыграла главную роль. В 2019 году Уиллоу выиграла приз фестиваля «Женщины Артемиды» за роль Лориан в фильме «Вудсток или ничего». Впоследствии снялась в триллере «Тревожные», спортивной драме «Цепляясь за лед». Вновь предстала в главной роли в канадской драме «Когда время стало громче». Также в ее фильмографии картины «Детектив Найт: Независимость» и «Для верности».