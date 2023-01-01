Биография

Такеши Китано — японский режиссер, актер, телеведущий, сценарист, продюсер, монтажер, писатель и художник. Пять раз становился лауреатом Венецианского кинофестиваля и столько же — его номинантом, дважды — номинантом Каннского кинофестиваля, номинант Европейской киноакадемии, премии «Сезар», Японской и Азиатской киноакадемий. Обладатель специальной премии Московского международного кинофестиваля. Родился в Токио 18 января 1947 года. Родившись в многодетной семье, Такеши Китано с юных лет старался учиться на отлично. Занимался в школьные годы баскетболом и боксом, увлекался ракуго — японским искусством литературы и театра: когда рассказчик представлял на сцене длинные рассказы. После школы он поступил в университет на машиностроительный факультет. Но любовь к искусству оказалась сильнее — через год он бросил учебу и ушел из дома. Перепробовал много занятий, прежде чем нашел дело по душе: начал сниматься в эпизодах кино. С другом Дзиро Канэко создал комедийный дуэт — мандзай, который стал скандально известным из-за острых шуток и одним из лучших в японской сатире того времени. Их дуэт «Два бита» пригласили на ТВ-шоу «Мандзай-бум» — программа побила рейтинги просмотров. Но вскоре дороги компаньонов разошлись — Такеши начал вести множество юмористических программ на ТВ самостоятельно. В кино Такеши Китано пришел как актер. В триллере «Жестокий полицейский» у него была главная роль. Но режиссер не смог доснять фильм, сделать это предложили Такеши. Так началась его режиссерская биография. За тот фильм у Китано несколько наград. Для следующей ленты «Точка кипения», которую он снимал в качестве режиссера, сам написал сценарий. Известность в мире принесла картина «Сонатина», где он и постановщик, и актер. В криминальном триллере «Фейерверк», где он снова и актер, и режиссер, выставил на обозрение ещё и свои картины. Фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля. Снял он и фильм о любви «Куклы», и боевик «Затоiчи» — он был оценен наградами и на родине в Японии, и в Америке, и в Европе. Его трилогия «Беспредел», «Полный беспредел» и «Последний беспредел» также принесла награды. Снимался Такеши Китано и у других режиссеров, в фильмах: «Счастливого рождества, мистер Лоуренс», «Джонни-мнемоник», «Королевская битва», «Призрак в доспехах».