Последний беспредел (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен с японской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. После уничтожения синдиката Санно семьей Ханабиси ветеран Отомо осел на корейском острове Чеджу под защитой мистера Чана. Присматривает за отелями и борделями, ходит на рыбалку. Однажды якудза семьи Ханабиси плохо обходится с его работницами и оскорбительно себя ведeт. А вместо компенсации ущерба убивает помощника Отомо. Конфликтом решает воспользоваться заместитель главы синдиката Ханабиси, чтобы захватить власть и истребить конкурентов.



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