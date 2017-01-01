Последний беспредел (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.82017, Autoreiji saishusho
Драмы, Криминал99 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Внимание! Фильм доступен с японской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. После уничтожения синдиката Санно семьей Ханабиси ветеран Отомо осел на корейском острове Чеджу под защитой мистера Чана. Присматривает за отелями и борделями, ходит на рыбалку. Однажды якудза семьи Ханабиси плохо обходится с его работницами и оскорбительно себя ведeт. А вместо компенсации ущерба убивает помощника Отомо. Конфликтом решает воспользоваться заместитель главы синдиката Ханабиси, чтобы захватить власть и истребить конкурентов.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Такеши
Китано
- Актёр
Такеши
Китано
- ТНАктёр
Тосиюки
Нисида
- ТНАктёр
Тацуо
Надака
- КМАктёр
Кэн
Мицуиси
- ХАктёр
Хакурю
- ИНАктёр
Икудзи
Накамура
- ССАктёр
Сансэй
Сиоми
- ЮМАктёр
Ютака
Мацусигэ
- ТКАктёр
Токио
Канэда
- ПТАктёр
Пьер
Таки
- Сценарист
Такеши
Китано
- ММПродюсер
Масаюки
Мори
- Монтажёр
Такеши
Китано
- КЯОператор
Кацуми
Янагисима
- КСКомпозитор
Кэйити
Судзуки