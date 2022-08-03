Рюдзо и семеро бойцов
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Рюдзо и семеро бойцов

Рюдзо и семеро бойцов (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.02015, Ryûzô to 7 nin no kobun tachi
Комедия, Криминал105 мин18+

О фильме

Бывший боец якудза, давно ведущий размеренную жизнь пенсионера, становится жертвой мошенничества и решает основать новый клан якудза вместе со своими престарелыми друзьями, чтобы вернуть славные времена и воздать обидчикам по заслугам.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рюдзо и семеро бойцов»