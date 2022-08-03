Дочь Бога (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Детектив расследует дело о смерти напарника, в которое замешана таинственная девушка. Интригующий триллер с Аной де Армас и Киану Ривзом.
В метро находят труп полицейского Каллена с ножом в спине. За дело берется его старый напарник детектив Гэлбан, который вскоре узнает, что его друг и коллега был замешан в торговле наркотиками и брал взятки. Смерть Каллена тянет за собой шлейф из новых убийств. Единственная зацепка Гэлбана — девушка Изабель, которая по необъяснимым причинам не может рассказать о ночи, когда погиб Каллен. Тогда с ней произошло нечто мистическое, навсегда изменившее ее жизнь. Кроме того, Изабель пытается справиться с тревожными воспоминаниями, но именно они могут стать ключом к разгадке тайны.
Наблюдать за тем, как детектив в исполнении Киану Ривза распутывает странное дело, можно в картине «Дочь Бога» — фильм 2015 года можно смотреть в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Ги
Малик Линтон
- Актриса
Ана
де Армас
- ГВАктёр
Гейб
Варгас
- СТАктриса
Сэнди
Техада
- ВЭАктриса
Венус
Эриель
- ЭРАктёр
Эриель
Р. Пачеко
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- ЭРАктёр
Энтони
Руис
- СТАктёр
Стивен
Томпсон
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Мира
Сорвино
- ГМСценарист
Ги
Малик Линтон
- РГПродюсер
Робин
Герлэнд
- ГМПродюсер
Ги
Малик Линтон
- Продюсер
Киану
Ривз
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- ТПХудожница
Триша
Пек
- Оператор
Тревор
Форрест
- КАКомпозитор
Карлос
Альварез