Дочь Бога
Wink
Фильмы
Дочь Бога
7.22015, Exposed
Триллер101 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Дочь Бога (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Детектив расследует дело о смерти напарника, в которое замешана таинственная девушка. Интригующий триллер с Аной де Армас и Киану Ривзом.

В метро находят труп полицейского Каллена с ножом в спине. За дело берется его старый напарник детектив Гэлбан, который вскоре узнает, что его друг и коллега был замешан в торговле наркотиками и брал взятки. Смерть Каллена тянет за собой шлейф из новых убийств. Единственная зацепка Гэлбана — девушка Изабель, которая по необъяснимым причинам не может рассказать о ночи, когда погиб Каллен. Тогда с ней произошло нечто мистическое, навсегда изменившее ее жизнь. Кроме того, Изабель пытается справиться с тревожными воспоминаниями, но именно они могут стать ключом к разгадке тайны.

Наблюдать за тем, как детектив в исполнении Киану Ривза распутывает странное дело, можно в картине «Дочь Бога» — фильм 2015 года можно смотреть в хорошем качестве на Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дочь Бога»