Билл и Тед (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели, но великую песню так и не сочинили. Когда глобальная катастрофа уже на носу, и в мире происходят смещения пространства и �времени, дочь Руфуса Келли забирает приятелей в будущее, где они узнают, что на спасение мира у них остаётся 77 минут. И тогда они отправляются в будущее, чтобы стырить песню… у самих себя. А в это время их дочери Теа и Билли решают помочь папашам и, позаимствовав у Келли машину времени, начинают собирать великих музыкантов разных эпох.
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Информация
СтранаСША, Багамы
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Приключения
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДПРежиссёр
Дин
Паризо
- Актёр
Киану
Ривз
- АУАктёр
Алекс
Уинтер
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- Актриса
Самара
Уивинг
- БЛАктриса
Бриджетт
Ланди-Пейн
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- ЭКАктёр
Энтони
Кэрриган
- ЭХАктриса
Эринн
Хэйс
- Актриса
Джейма
Мейс
- ХЛАктёр
Хэл
Лэндон мл.
- КМСценарист
Крис
Мэтисон
- ЭССценарист
Эд
Соломон
- ДФПродюсер
Джон
Флэнеган
- РБПродюсер
Рэй
Будерау
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- МАКомпозитор
Марк
Айшем