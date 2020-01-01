Билл и Тед (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели, но великую песню так и не сочинили. Когда глобальная катастрофа уже на носу, и в мире происходят смещения пространства и �времени, дочь Руфуса Келли забирает приятелей в будущее, где они узнают, что на спасение мира у них остаётся 77 минут. И тогда они отправляются в будущее, чтобы стырить песню… у самих себя. А в это время их дочери Теа и Билли решают помочь папашам и, позаимствовав у Келли машину времени, начинают собирать великих музыкантов разных эпох.



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