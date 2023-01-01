Биография

Джейма Мейс — американская актриса, известная по комедийным ролям в сериалах. Будущая звезда выросла в штате Виргиния. В возрасте 15 лет Джейма начала работать на местной радиостанции, озвучивая поздравления и некрологи. После окончания школы девушка училась в общественном колледже и в политехническом университете. Позже Джейма переехала в Лос-Анджелес и стала посещать кинокастинги. Впервые девушка появилась на экране в шоу «Джоуи» — спин-оффе культовых «Друзей». В следующие годы список сериалов Джеймы Мейс пополнился такими многосерийными лентами, как «Красавцы», «Доктор Хаус» и «Как я встретил вашу маму». Молодая актриса снималась также в кино: Мейс можно увидеть в картинах «Свидание вслепую», «Напряги извилины» и «Хохотушка». Роль Джеймы Мейс в сериале «Хор» стала поворотным моментом в ее карьере: популярное шоу открыло перед актрисой новые возможности. Мейс сыграла центральные роли в шоу «Миллеры в разводе» и «Методом проб и ошибок». Актриса озвучивала Дульсинею в успешном мультипликационном сериале «Приключения кота в сапогах». Параллельно она продолжает сниматься в большом кино. Зрители могли видеть Джейму в лентах «Сделано в Америке» и «Билл и Тед снова в деле».