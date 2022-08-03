Защитник (фильм, 2015) смотреть онлайн

Ричард Рэмзи – успешный адвокат по уголовным делам. Он – не большой любитель браться за непосильные задачи, но в этот раз отказывать нельзя. Его знакомого, успешного юриста Буна Ласситера, нашли в спальне с ножом в груди. Главный подозреваемый — сын убитого Майк, находившийся рядом с телом. Сможет ли Рэмзи защитить молодого человека, когда тот отказывается говорить?

