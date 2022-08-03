Защитник (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.82015, The Whole Truth
Триллер, Криминал89 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Ричард Рэмзи – успешный адвокат по уголовным делам. Он – не большой любитель браться за непосильные задачи, но в этот раз отказывать нельзя. Его знакомого, успешного юриста Буна Ласситера, нашли в спальне с ножом в груди. Главный подозреваемый — сын убитого Майк, находившийся рядом с телом. Сможет ли Рэмзи защитить молодого человека, когда тот отказывается говорить?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КХРежиссёр
Кортни
Хант
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- ГБАктёр
Гэбриел
Бассо
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- РМАктёр
Ричи
Монтгомери
- КБАктёр
Кристофер
Берри
- ЛГАктриса
Лара
Грайс
- НБАктриса
Николь
Барре
- НКСценарист
Николас
Казан
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- Продюсер
Энтони
Брегман
- ЭДПродюсер
Элон
Дершовиц
- АЙХудожник
Артур
Йонгевард
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин