Защитник (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, The Whole Truth
Триллер, Криминал89 мин18+
О фильме

Ричард Рэмзи – успешный адвокат по уголовным делам. Он – не большой любитель браться за непосильные задачи, но в этот раз отказывать нельзя. Его знакомого, успешного юриста Буна Ласситера, нашли в спальне с ножом в груди. Главный подозреваемый — сын убитого Майк, находившийся рядом с телом. Сможет ли Рэмзи защитить молодого человека, когда тот отказывается говорить?

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Защитник»