Биография

Эрика Ли — режиссер, сценарист и актриса, начавшая свою карьеру в 1994 году с работы над сценарием Yuan fen xin tian kong. Автор нескольких пьес и фильмов, а также актриса фильма «Сказки из тьмы». Эрика Ли проживает в Китае и работает в киноиндустрии Гонконга, активно создавая новые осовременненные боевики о китайских боевых искусствах, а также драмы. Одним из лучших фильмов Эрики Ли считается «Им Ман: рождение легенды», который был создан в 2010 году. Можно сказать, что это классика китайских боевиков, но снятая с качественной картинкой. Впрочем, наград кинолента так и не получила несмотря на неплохие рейтинги среди критиков и зрителей. Выступает обычно в роли режиссера или второго режиссера, например, в фильме 2019 года «Всего один день», однако есть и самостоятельные работы, в которых Эрика Ли является автором оригинального сюжета, как в картине «Любовный парадокс». Актрисой Эрика Ли была в «Истории из Тьмы» и «Среди звезд» в 2013 и 2000 годах соответственно.