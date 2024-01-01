Рейс навылет (фильм, 2024) смотреть онлайн

Лихой экшен-боевик, где бывший спецагент пытается выжить в самолете, битком набитом киллерами. Смотреть фильм «Рейс навылет» можно онлайн на нашем видеосервисе Wink. Не упустите возможность увидеть неподражаемого Джоша Хартнетта, перекрашенного в блонд.



Лукас Рейес — бывший спецагент, который скрывается от американского правительства в Бангкоке. Несмотря на непростые несколько лет жизни, проведенных в бегах, он не растерял своих навыков, поэтому когда операция по поимке хакера по прозвищу Призрак оказывается на грани провала, Лукас становится единственным спасителем миссии. К нему за помощью обращается руководитель операции Кэтрин Брант: она обещает ему полную амнистию и возвращение прежней жизни, если он сядет на самолет из Бангкока в Сан-Франциско, поймает Призрака на борту и доставит его живым в США. Проблема лишь в том, что никто не знает, как выглядит таинственный хакер, а сам самолет полон киллеров, которые тоже охотятся за Призраком.



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