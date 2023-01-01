Биография

Анжелика Хьюстон — актриса, режиссер и продюсер. Обладательница премии «Оскар». Родилась в Санта-Монике 8 июля 1951 года. Росла в творческой семье — ее дедом был актер Уолтер Хьюстон, а папой — режиссер Джон Хьюстон. Обучалась в престижном интернате в Ирландии и в лондонской школе Холланд-Парк. Карьеру начала с отцовского фильма «Прогулка с любовью и смертью», дальше переехала в США и прошла кастинг в модельное агентство. Пробовала свои силы в качестве режиссера, сняв драмы «Ублюдок из Каролины», «Агнес Браун», «Поездки с сестричкой». Фильмография Анжелики Хьюстон насчитывает 100 киноработ. Ее можно встретить в картинах «Семейка Аддамс», «История вечной любви», «Часть семьи Прицци», «Ангелы с железными зубами», «Жизнь прекрасна», «Однажды в Риме», «Дежурный папа», «Феникс», «Игрок».