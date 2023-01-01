Биография

Джон Хоукс — актер кино и телевидения. Родился 11 сентября 1959 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и телевизионных сериалов. Является лауреатом премии гильдии киноактеров, а также номинантом премий «Оскар» и «Золотой Глобус». Джон Хоукс окончил Jefferson High School, после чего переехал в Техас, где выступал в музыкальных группах вместе со своими друзьями актерами. Первым фильмом Джона Хоукса стала телевизионная драма «Гонщики». Актер исполнил одну из главных ролей. Спустя два года снялся в еще одной картине Р. Родригеса «От заката до рассвета». Партнерами по съемочной площадке стали известные актеры Джордж Клуни и Квентин Тарантино. Хоукс также снимался в рейтинговых многосерийных фильмах, среди которых «Секретные материалы», «Скорая помощь». Признание и успех принесла Джону Хоуксу роль в исторической драме «Дедвуд». Фильм был номинирован на премию гильдии киноактеров. В 2010 году вышел фильм с участием актера «Зимняя кость». Актер претендовал на «Оскар» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана и получил премию «Независимый дух». Роль в фильме «Суррогат» принесла актеру еще несколько номинаций, в том числе на «Золотой Глобус» и приз «Независимый дух».