Биография

Брэд Дуриф — американский актер. Родился в Хантингтоне 18 марта 1950 года. Его мама некогда играла в любительском театре, а потому с особым жаром поддержала сына, когда тот стал проявлять актерский талант. Когда Брэду было 19 лет, он переехал в Нью-Йорк. На сцене местного театра молодого человека увидел кинорежиссер Милош Форман. Он предложил Дурифу сняться в своей новой картине — «Пролетая над гнездом кукушки». С этого и начался путь актера в кино. Большинство проектов с участием Брэда Дурифа — триллеры, хорроры и драмы. Среди них такие фильмы и сериалы, как «Полиция Майами: Отдел нравов», «Дюна», «Детективное агентство „Лунный свет”», «Синий бархат», «Миссисипи в огне», «Закон и порядок», «Вавилон 5», «Секретные материалы», «Звездный путь: Вояджер», «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля», «Дэдвуд», «Мыслить как преступник», «Однажды в сказке», «Агенты „Щ.И.Т.”» и «Чаки».