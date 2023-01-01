Убийство первой степени (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Оставшись сиротой в 15 лет, Генри Янг украл пять долларов, чтобы накормить маленькую сестру, и был схвачен на месте преступления. Но его первоначально небольшой срок растянулся на долгие годы. За попытку побега из печально знаменитой тюрьмы «Алькатрас» Генри был голым брошен в «каменный мешок�» без окна, отопления, постели и умывальника, где провел три года и два месяца. После освобождения из карцера он был обвинен в убийстве донесшего на него заключенного...



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