Убийство первой степени
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Убийство первой степени

Убийство первой степени (фильм, 1994) смотреть онлайн

9.11994, Murder in the First
Драмы, Триллеры117 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Оставшись сиротой в 15 лет, Генри Янг украл пять долларов, чтобы накормить маленькую сестру, и был схвачен на месте преступления. Но его первоначально небольшой срок растянулся на долгие годы. За попытку побега из печально знаменитой тюрьмы «Алькатрас» Генри был голым брошен в «каменный мешок» без окна, отопления, постели и умывальника, где провел три года и два месяца. После освобождения из карцера он был обвинен в убийстве донесшего на него заключенного...

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство первой степени»

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