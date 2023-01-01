Убийство первой степени (фильм, 1994) смотреть онлайн
9.11994, Murder in the First
Драмы, Триллеры117 мин18+
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Сюжет
Оставшись сиротой в 15 лет, Генри Янг украл пять долларов, чтобы накормить маленькую сестру, и был схвачен на месте преступления. Но его первоначально небольшой срок растянулся на долгие годы. За попытку побега из печально знаменитой тюрьмы «Алькатрас» Генри был голым брошен в «каменный мешок�» без окна, отопления, постели и умывальника, где провел три года и два месяца. После освобождения из карцера он был обвинен в убийстве донесшего на него заключенного...
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- МРРежиссёр
Марк
Рокко
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Гари
Олдман
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- Актёр
Брэд
Дуриф
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- МКАктриса
Миа
Киршнер
- БСАктёр
Бен
Слэк
- ДГСценарист
Дэн
Гордон
- МФПродюсер
Марк
Фридман
- МВПродюсер
Марк
Волпер
- ФМПродюсер
Филип
МакКеон
- МРХудожник
Майкл
Риццо
- РЛМонтажёр
Расселл
Ливингстоун
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- Композитор
Кристофер
Янг