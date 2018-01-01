Биография

Майк Майерс — известный комик, сценарист и кинопродюсер. За карьерные успехи получил орден Канады степени офицера. Родился в канадском городе Скарборо 25 мая 1963 года. Уже в детстве Майк снялся в ТВ-рекламе. После получения высшего образования он устроился в комедийную труппу, работу в которой совмещал со съемками на телевидении. С 1989 по 1995 год выступал в легендарном шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Его персонажа звали Уэйн Кэмпбелл, и позже Майерс сыграл его в двух полнометражных фильмах. Главная роль в шпионской пародийной комедии «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка» принесла Майку Майеру славу. Затем последовала работа в ленте «Студия 54», где актер смог продемонстрировать, что может сниматься не только в комедиях абсурда. Также он смог раскрыться как актер озвучки — именно Майк Майерс подарил свой голос Шреку. Большая часть последующих работ — это озвучивание зеленого огра. Также на счету Майка Майерса несколько ролей второго плана в таких известных фильмах, как «Бесславные ублюдки», «Богемская рапсодия» и «Конченая». И разумеется, два продолжения саги об отважном Остине Пауэрсе.