Крис Рок — американский комик, актер, кинорежиссер и продюсер, который удостоен множества наград, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус». Его визитная карточка — саркастичный юмор, который проявляется при каждом появлении актера на экране. Это сделало его одним из самых популярных комиков не только в США, но и во всем мире. Крис Рок родился в городе Эндрюс, штат Южная Каролина, США, 7 февраля 1965 года. Настоящее имя актера — Кри́стофер Джу́лиус Рок III. Вскоре после его рождения семья переехала в Нью-Йорк. В 80-х годах Крис начал карьеру стендап-комика, выступая в различных клубах, и быстро заслужил репутацию парня, острого на язык. В 1990 году Рок присоединился к культовому ТВ-шоу Saturday Night Live. Там он проработал в течение трех сезонов и полноценно раскрыл свой талант пародиста и импровизатора. Еще в конце 80-х годов состоялся дебют в кинематографе — Крис Рок сыграл эпизодические роли в таких фильмах, как «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» и «Полиция Майами». Со временем он стал получать больше экранного времени, в результате прославился как актер, сыграв в комедии «Догма». Помимо этого, Крис Рок принимал участие в озвучке мультфильмов, например, «Мадагаскар» — там его голосом говорит зебра Марти. Крис Рок также преуспел в качестве режиссера нескольких фильмов, включая «Все ненавидят Криса» и «Кажется, я люблю свою жену». Продюсировал несколько фильмов, в том числе «Пила: Спираль».