Знаменитость (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
7.61998, Celebrity
Документальные, Драмы108 мин18+
Сюжет
Противоречивый писатель и журналист Ли Саймон, переживающий личный и творческий кризис, решил круто изменить свою монотонную и скучную жизнь, окунувшись в поисках новых ощущений в пучину пестрого мира артистической и творческой элиты. Однако, знакомясь с ее яркими и подчас шокирующими представителями, он слишком поздно понял, что головокружительная череда ночных тусовок, презентаций и страстных романтических свиданий не подарит ему ничего, кроме скандалов, разочарований и утренней головной боли.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы, Документальные, Мелодрамы
Рейтинг
6.1 IMDb
- ЛВРежиссёр
Леонард
Вонг
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ДГАктёр
Джои
Гейнор
- БХАктёр
Билл
Хикс
- СХАктриса
Стефани
Ходж
- МХАктёр
Монти
Хоффман
- ДМАктёр
Джекки
Мартлинг
- ОПАктёр
Отто
Петерсон
- СПАктёр
Стивен
Перл
- Актёр
Крис
Рок
- ТАСценарист
Тим
Аллен
- ДГСценарист
Джои
Гейнор
- БХСценарист
Билл
Хикс
- ССПродюсер
Стюарт
С. Шапиро
- СФПродюсер
Стивен
Ф. Менкин
- МБОператор
Марк
Бенжамин