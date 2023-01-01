Знаменитость (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Противоречивый писатель и журналист Ли Саймон, переживающий личный и творческий кризис, решил круто изменить свою монотонную и скучную жизнь, окунувшись в поисках новых ощущений в пучину пестрого мира артистической и творческой элиты. Однако, знакомясь с ее яркими и подчас шокирующими представителями, он слишком поздно понял, что головокружительная череда ночных тусовок, презентаций и страстных романтических свиданий не подарит ему ничего, кроме скандалов, разочарований и утренней головной боли.



Знаменитость смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.