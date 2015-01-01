7.32015, Amy Schumer: Live at the Apollo
Документальный, Комедия54 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Эми Шумер. Концерт в Гарлеме (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Под бокал вина Эми расскажет интимные подробности своей личной жизни, поделится своими переживаниями по поводу несоответствия Голливудским стандартам красоты и основательно проходится по теме секса. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Эми Шумер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb