Анжелика выходит замуж за Гарри Фэншоу, однако вскоре его казнят по приказу короля. Она выходит замуж второй раз – за Томаса Рейнзборо, который унаследовал земли и богатое поместье. Однако вскоре Анжелика лишается и второго супруга... Ее саму приговаривают к повешению, и лишь чудо спасает ей жизнь. Судьба сводит «любовницу дьявола» с простолюдином Эдвардом Сэксби, который, обезумев от любви к ней, пытается убить Оливера Кромвеля, захватившего власть в Англии...

