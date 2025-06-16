Любовница Дьявола: Унесенные страстью (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.22008, The Devil's Whore
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «viju+»
Сезоны и серии
О сериале
Анжелика выходит замуж за Гарри Фэншоу, однако вскоре его казнят по приказу короля. Она выходит замуж второй раз – за Томаса Рейнзборо, который унаследовал земли и богатое поместье. Однако вскоре Анжелика лишается и второго супруга... Ее саму приговаривают к повешению, и лишь чудо спасает ей жизнь. Судьба сводит «любовницу дьявола» с простолюдином Эдвардом Сэксби, который, обезумев от любви к ней, пытается убить Оливера Кромвеля, захватившего власть в Англии...
СтранаВеликобритания, ЮАР
ЖанрВоенный, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ММРежиссёр
Марк
Манден
- МПАктриса
Максин
Пик
- ДСАктёр
Джон
Симм
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- РвАктёр
Роб
ван Вуурен
- Актёр
Том
Гудман-Хилл
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актёр
Тим
Макиннерни
- Актёр
Адриан
Шиллер
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актриса
Андреа
Райзборо
- ПФСценарист
Питер
Флэннери
- ДФПродюсер
Джордж
Фабер
- ПФПродюсер
Питер
Флэннери
- РХХудожник
Роб
Харрис
- МКХудожница
Мишель
Клэптон
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- ДЧМонтажёр
Дэвид
Чарап
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд