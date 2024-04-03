Биография

Адриан Шиллер – актер театра, кино и телевидения. Родился 21 февраля 1964 года в Лондоне, Великобритания. Впервые снялся в кино в 1992 году – в первом эпизоде британского детективного сериала «Главный подозреваемый – 2», который впоследствии стал номинантом премий «Эмми», BAFTA и «Эдгар». За свою многолетнюю карьеру участвовал в съемках примерно 70 кинолент и сериалов. Основные жанры: драма, криминал, детектив. Помимо различных ролей в кино и телевидении, Адриан Шиллер также играет на сцене нескольких британских театров. Наиболее популярные фильмы Адриана Шиллера – мюзикл «Красавица и Чудовище» (2017), где он сыграл Месье Д'Арка, исторический сериал «Последнее королевство» (2015) – роль лорда Этельхельма, драма «Суфражистка» (2015), получившая главную награду Европейской киноакадемии. Шиллер также является лицом социальной рекламы против вождения в нетрезвом виде, которая в 2008 году стала призером премии BTACA awards. Примечательны и театральные роли Адриана Шиллера. В 2011 году он сыграл в пьесе Конора Макферсона «Вуаль» в Королевском Национальном театре Лондона, в 2013 исполнил роль Сальвадора Дали в постановке «Истерия» по знаменитой пьесе Терри Джонсона в Хэмпстедском театре, в 2014 – роль преподобного Хейла в драме «Суровое испытание» в театре «Олд Вик».