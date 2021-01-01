Цензор
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Цензор
5.82021, Цензор
Ужасы, Детективы80 мин18+

Цензор (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Британия 1980-х. Сдержанная Энид работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей и шокирующих подробностей. Уже много лет она не может смириться с пропажей сестры и продолжает надеяться найти её, хотя родители уже оформили сертификат о смерти. Когда в очередном фильме Энид видит сцену, буквально повторяющую события её собственного прошлого, она решает разыскать продюсера и разузнать у него о фильме побольше.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цензор»

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