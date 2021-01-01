Цензор (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Британия 1980-х. Сдержанная Энид работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей и шокирующих подробностей. Уже много лет она не может смириться с п�ропажей сестры и продолжает надеяться найти её, хотя родители уже оформили сертификат о смерти. Когда в очередном фильме Энид видит сцену, буквально повторяющую события её собственного прошлого, она решает разыскать продюсера и разузнать у него о фильме побольше.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Детективы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПБРежиссёр
Прано
Бэйли-Бонд
- НААктриса
Нив
Алгар
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- НБАктёр
Николас
Барнс
- ВФАктёр
Винсент
Франклин
- СЛАктриса
София
Ла Порта
- Актёр
Адриан
Шиллер
- КХАктриса
Клер
Холман
- Актёр
Эндрю
Хавилл
- ФМАктриса
Фелисити
Монтегю
- ДЛАктёр
Дэнни
Ли Уайнтер
- КПАктриса
Клер
Перкинс
- МБАктёр
Макс
Беннетт
- ГДАктёр
Гийом
Делоне
- РГАктёр
Ричард
Гловер
- ЭШАктриса
Эрин
Шанагер
- ПБСценарист
Прано
Бэйли-Бонд
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- МБПродюсер
Мэри
Бурк
- ОМПродюсер
Олли
Мэдден
- КНПродюсер
Ким
Ньюман
- ЭСПродюсер
Эндрю
Старк
- АТПродюсер
Ант
Тимпсон