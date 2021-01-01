Цензор (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Британия 1980-х. Сдержанная Энид работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей и шокирующих подробностей. Уже много лет она не может смириться с п�ропажей сестры и продолжает надеяться найти её, хотя родители уже оформили сертификат о смерти. Когда в очередном фильме Энид видит сцену, буквально повторяющую события её собственного прошлого, она решает разыскать продюсера и разузнать у него о фильме побольше.



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