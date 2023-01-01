Биография

Эндрю Хавилл — британский актер. Родился в 1965 году. В фильмографии кинодеятеля более сотни ролей. В начале 2000-х Эндрю Хавилл был занят преимущественно в театре, выступая в различных постановках. Он успешно сотрудничал с Королевской Шекспировской труппой в знаменитом «Глобусе», а также выступал в Вест-Энде. Чаще всего играет аристократов с тонким чувством юмора, поскольку обладает типично британскими чертами лица, высоким ростом и великосветскими манерами. Первая роль Эндрю Хавилла в кино была эпизодической в одной из серий детективного сериала «Чисто английское убийство». Один из самых известных фильмов с актером — экранизация романов Агаты Кристи «Пуаро». В 2011 году Хавилл снялся в картине «Веселые виндзорские вдовушки» Кристофера Ласкомба. В 2013 году его пригласили в одну из серий другого детективного сериала по мотивам романов Честертона «Отец Браун». Одни из самых известных картин с его участием: мюзикл «Отверженные» 2012 года и мелодрама «Аббатство Даунтон» 2019 года.