Сердце мое
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Сердце мое

Сердце мое (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, The Heart of Me
Драмы, Исторические91 мин18+

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Сюжет

Лондон 1930 год. Две сестры Мэдлин и Дина. Одна выходит замуж за Рикки, другая влюбляется в него. Он позволяет себе с ней интрижку, не подозревая, какие последствия его ожидают в будущем.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb