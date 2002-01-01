Сердце мое (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, The Heart of Me
Драмы, Исторические91 мин18+
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Сюжет
Лондон 1930 год. Две сестры Мэдлин и Дина. Одна выходит замуж за Рикки, другая влюбляется в него. Он позволяет себе с ней интрижку, не подозревая, какие последствия его ожидают в будущем.
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Информация
СтранаГермания, Великобритания
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТОРежиссёр
Тадеус
О’Салливан
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актёр
Пол
Беттани
- ЭБАктриса
Элинор
Брон
- ЛНАктёр
Люк
Ньюберри
- ТУАктёр
Том
Уорд
- ДХАктриса
Джиллиан
Ханна
- Актёр
Эндрю
Хавилл
- ЭРАктриса
Элисон
Рейд
- КМАктриса
Кэти
Мо
- ЛКСценарист
Люсинда
Коксон
- РЛСценарист
Розамунд
Леманн
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- НХКомпозитор
Николас
Хупер