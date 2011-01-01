Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
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Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка

Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.92011, Johnny English Reborn
Комедия, Приключения97 мин12+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Джонни Инглишу в очередной раз предстоит взяться за опасную миссию: группа боевиков запланировала покушение на премьер-министра Китая.

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Страна
США, Великобритания, Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка»