Биография

Дэниэл Калуя — британский актер, сценарист, продюсер и режиссер. Лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус». Родился в Лондоне 24 февраля 1989 года. В юности играл в лондонском театре импровизации «Ройал-Корт», где проявил себя как талантливый актер и заслужил признание зрителей и театральных критиков. Позже играл на сцене в Королевском придворном театре, работал телеведущим в развлекательной передаче. Кинодебют Дэниэла Калуя состоялся в сериале «Безмолвный свидетель», где он сыграл второстепенную роль. Всего в фильмографии актера около 78 работ в жанре драма, комедия, криминал. Он снимался в таких известных фильмах и сериалах, как «Доктор Кто», «Черная Пантера», «Вдовы», «Черная зеркало», «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка», «Молокососы». Был актером дубляжа, озвучивал картины «Рождественская история», «Обитатели холмов», «Человек-паук: Паутина вселенных». Также пробовал себя как сценарист и режиссер, среди его работ фильмы «Кухня» и «Рой».