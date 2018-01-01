Вдовы (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Супруги грабителей, погибших во время дерзкой операции, решают продолжить дело мужей. Фильм «Вдовы» — криминальный триллер от сценаристки «Исчезнувшей» и режиссера «12 лет рабства» со звездным актерским составом.
Банда Гарри Роулингса попадает в полицейскую западню после ограбления гангстера Джамала Мэннинга, который готовится стать депутатом. Долг Мэннинг планирует вытрясти из Вероники, вдовы Роулингса, которой супруг оставил дом и таинственный блокнот, где описывал планы дальнейших ограблений. Среди готовящихся операций — проникновение в дом потомственного политика Джека Маллигана, прямого конкурента Мэннинга на предстоящих выборах. Вместо того, чтобы прислушаться к совету верного шофера супруга и продать блокнот, Вероника решает организовать ограбление сама. Для этого она обращается за помощью к вдовам товарищей своего мужа, которые, как и она, оказались в безвыходном положении.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
- СМРежиссёр
Стив
МакКуин
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актриса
Мишель
Родригес
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- СЭАктриса
Синтия
Эриво
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Кэрри
Кун
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Сценарист
Гиллиан
Флинн
- СМСценарист
Стив
МакКуин
- ЛЛСценарист
Линда
Ла Планте
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- СБПродюсер
Сью
Брюс-Смит
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ДИХудожница
Дженни
Иген
- ЭКХудожница
Элизабет
Кинэн
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер