Вдовы (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Widows
Триллер, Криминал124 мин18+
О фильме

Супруги грабителей, погибших во время дерзкой операции, решают продолжить дело мужей. Фильм «Вдовы» — криминальный триллер от сценаристки «Исчезнувшей» и режиссера «12 лет рабства» со звездным актерским составом.

Банда Гарри Роулингса попадает в полицейскую западню после ограбления гангстера Джамала Мэннинга, который готовится стать депутатом. Долг Мэннинг планирует вытрясти из Вероники, вдовы Роулингса, которой супруг оставил дом и таинственный блокнот, где описывал планы дальнейших ограблений. Среди готовящихся операций — проникновение в дом потомственного политика Джека Маллигана, прямого конкурента Мэннинга на предстоящих выборах. Вместо того, чтобы прислушаться к совету верного шофера супруга и продать блокнот, Вероника решает организовать ограбление сама. Для этого она обращается за помощью к вдовам товарищей своего мужа, которые, как и она, оказались в безвыходном положении.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

