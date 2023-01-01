Биография

Кэрри Кун — американская театральная и киноактриса, продюсер. Родилась в Копли 24 января 1981 года. Драматическое искусство изучала в Висконсинском университете. Творческая биография Кун началась с театров Висконсина, сцен Чикаго и участия в бродвейских постановках. На экране Кэрри Кун стартовала в шоу «Клуб Плейбоя», сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Искусственный интеллект». В золотую коллекцию ее киноработ входят такие проекты, как «Исчезнувшая», «Мстители: Война бесконечности», «Белый лотос», «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». Многие роли актрисы были отмечены премиями и номинациями: награда от Ассоциации телевизионных критиков и премия «Выбор телевизионных критиков» за проект «Оставленные», а также номинации на «Эмми» и премию Гильдии актеров за участие в картине «Позолоченный век». Стала обладательницей театральной премии «Тони» за игру в спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф?».