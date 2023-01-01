Позолоченный век
Wink
Сериалы
Позолоченный век
9.22022, The Gilded Age 2 сезона
Драмы18+
Девушка из провинции покоряет высший свет Нью-Йорка. Костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» с Синтией Никсон и Кристин Барански
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Позолоченный век (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Роскошная костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза перенесет вас в самый интересный период в истории США — эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Позолоченный век»

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