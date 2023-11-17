Позолоченный век. Сезон 2
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Позолоченный век
2-й сезон

Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

9.32022, The Gilded Age 8 серий
Драма18+
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О сериале

Новые альянсы и старые обиды в борьбе за власть. Кэрри Кун, звезда «Фарго» и «Оставленных», в роли расчетливой Берты Рассел в драматической ленте от режиссера «Секса в большом городе». Смотрите 2 сезон сериала «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.

Второй сезон открывает новую главу в жизни Нью-Йорка 1880-х: Агнес ван Рейн встревожена новостью о возвращении племянника, а Берта Рассел поддерживает новый театр Метрополитен-опера. В сердце сюжета — война в опере, неожиданные гости на благотворительных вечерах и интриги, разворачивающиеся вокруг восходящей звезды Мэриан Брук, которая все больше сомневается в своем будущем и раскрывает свои чувства Дэшилу.

Не терпится разгадать все тайны и интриги высшего общества? Продолжайте смотреть сериал «Позолоченный век» по подписке Amediateka на портале Wink!

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Позолоченный век»