Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Позолоченный век
Сезон 2 Серия 1
- 18+52 мин
Позолоченный век
Сезон 2 Серия 2
- 18+54 мин
Позолоченный век
Сезон 2 Серия 3
- 18+51 мин
Позолоченный век
Сезон 2 Серия 4
- 18+56 мин
Позолоченный век
Сезон 2 Серия 5
- 18+54 мин
Позолоченный век
Сезон 2 Серия 6
- 18+51 мин
Позолоченный век
Сезон 2 Серия 7
- 18+56 мин
Позолоченный век
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Новые альянсы и старые обиды в борьбе за власть. Кэрри Кун, звезда «Фарго» и «Оставленных», в роли расчетливой Берты Рассел в драматической ленте от режиссера «Секса в большом городе». Смотрите 2 сезон сериала «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.
Второй сезон открывает новую главу в жизни Нью-Йорка 1880-х: Агнес ван Рейн встревожена новостью о возвращении племянника, а Берта Рассел поддерживает новый театр Метрополитен-опера. В сердце сюжета — война в опере, неожиданные гости на благотворительных вечерах и интриги, разворачивающиеся вокруг восходящей звезды Мэриан Брук, которая все больше сомневается в своем будущем и раскрывает свои чувства Дэшилу.
Не терпится разгадать все тайны и интриги высшего общества? Продолжайте смотреть сериал «Позолоченный век» по подписке Amediateka на портале Wink!
Рейтинг
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- СРРежиссёр
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- ДКРежиссёр
Дебора
Кампмейер
- Актриса
Кэрри
Кун
- МСАктёр
Морган
Спектор
- ЛДАктриса
Луиза
Джейкобсон
- ДБАктриса
Дене
Бентон
- Актриса
Таисса
Фармига
- Актёр
Гарри
Ричардсон
- Актёр
Блейк
Ритсон
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- СДАктёр
Саймон
Джонс
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- Продюсер
Дэвид
Крокетт
- МЭПродюсер
Майкл
Энглер
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- БШХудожник
Боб
Шоу
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ШСМонтажёр
Шелби
Сигел
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс