Новые альянсы и старые обиды в борьбе за власть. Кэрри Кун, звезда «Фарго» и «Оставленных», в роли расчетливой Берты Рассел в драматической ленте от режиссера «Секса в большом городе». Смотрите 2 сезон сериала «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.



Второй сезон открывает новую главу в жизни Нью-Йорка 1880-х: Агнес ван Рейн встревожена новостью о возвращении племянника, а Берта Рассел поддерживает новый театр Метрополитен-опера. В сердце сюжета — война в опере, неожиданные гости на благотворительных вечерах и интриги, разворачивающиеся вокруг восходящей звезды Мэриан Брук, которая все больше сомневается в своем будущем и раскрывает свои чувства Дэшилу.



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