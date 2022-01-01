Позолоченный век. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Позолоченный век
2-й сезон
2-я серия
9.22022, The Gilded Age
Драмы18+
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Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Роскошная костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза перенесет вас в самый интересный период в истории США — эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Позолоченный век»