Позолоченный век. Сезон 3
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Позолоченный век
3-й сезон

Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

9.22022, The Gilded Age 4 серии
Драма18+
Девушка из провинции покоряет высший свет Нью-Йорка. Костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» с Синтией Никсон и Кристин Барански
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О сериале

Роскошная костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза перенесет вас в самый интересный период в истории США — эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество. Смотрите сериал «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Позолоченный век»