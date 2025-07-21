Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Роскошная костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза перенесет вас в самый интересный период в истории США — эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество. Смотрите сериал «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.

