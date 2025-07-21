Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Позолоченный век. Сезон 3. Серия 3
Позолоченный век
3-й сезон
3-я серия
9.32022, The Gilded Age
Драма18+
Девушка из провинции покоряет высший свет Нью-Йорка. Костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» с Синтией Никсон и Кристин Барански
Роскошная костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза перенесет вас в самый интересный период в истории США — эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество. Смотрите сериал «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

