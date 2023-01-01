Биография

Дэвид Крокетт – продюсер. Премирован в 2007 году. С отличием окончил университет штата Иллинойс. Работал в компании, далекой от кинопроизводства. В 1994 году решил сменить профессию и попробовал себя в административной группе на съемках фильма. Получив позитивные впечатления, переехал в Лос-Анжелес. Вошел в продюсерскую группу комедии 2002 года «Гуру». Еще до получения премии «Кристофер» за фильм 2007 года «Большие спорщики» был приглашен Беном Аффлеком в исполнительные продюсеры криминальной драмы «Прощай, детка, прощай». Большой успех ждал драматическую ленту «Семь жизней», снятую в 2008 году. На съемках фильма Крокетт выступал в роли исполнительного продюсера. Картина собрала немалую кассу и заслужила высокий зрительский рейтинг. Удачным становится и продолжение сотрудничества с Аффлеком. Продюсер работает над криминальной драмой «Город воров», и фильм выходит в лидеры проката. Важным этапом творческой биографии продюсера стала работа над фантастической драмой 2019 года «Битва за Землю». Недостаточная проработка идеи и сюжета не позволила фильму стать прибыльным проектом. Сейчас продюсер работает над сериалом «Позолоченный век».