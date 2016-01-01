Лекарство от здоровья
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Лекарство от здоровья

Лекарство от здоровья (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.32016, A Cure for Wellness
Триллеры, Ужасы140 мин18+

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Сюжет

Каково это — остаться на вечное лечение в Альпах? Экзистенциальный триллер от создателя «Черного лебедя» и «Пиратов Карибского моря».

Юный и амбициозный Локхарт устраивается в престижную фирму, мечтая покорить Уолл-стрит. Однако его карьера начинается с поисков пропавшего директора. Тот отправился в оздоровительный центр в Швейцарии и не вернулся, так что нового сотрудника отправляют в командировку в Альпы, чтобы найти босса и вернуть его на родину. Вскоре юноша понимает, что все не так просто: пациенты центра заражены одной и той же болезнью, симптомы которой начинают проявляться и у самого Локхарта. Он остается в санатории в надежде вылечиться, как и все остальные. Но чем дальше, тем больше жутких тайн обнаруживают себя в забытом богом месте.

Выберется ли Локхарт из горного заточения и что это за чудесное лекарство, призванное излечить всеобщую болезнь? Лучшие актеры жанра в фантастическом хорроре «Лекарство от здоровья». Фильм 2016 года можно смотреть онлайн на Wink.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лекарство от здоровья»

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