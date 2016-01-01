Лекарство от здоровья (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Каково это — остаться на вечное лечение в Альпах? Экзистенциальный триллер от создателя «Черного лебедя» и «Пиратов Карибского моря».
Юный и амбициозный Локхарт устраивается в престижную фирму, мечтая покорить Уолл-стрит. Однако его карьера начинается с поисков пропавше�го директора. Тот отправился в оздоровительный центр в Швейцарии и не вернулся, так что нового сотрудника отправляют в командировку в Альпы, чтобы найти босса и вернуть его на родину. Вскоре юноша понимает, что все не так просто: пациенты центра заражены одной и той же болезнью, симптомы которой начинают проявляться и у самого Локхарта. Он остается в санатории в надежде вылечиться, как и все остальные. Но чем дальше, тем больше жутких тайн обнаруживают себя в забытом богом месте.
Выберется ли Локхарт из горного заточения и что это за чудесное лекарство, призванное излечить всеобщую болезнь? Лучшие актеры жанра в фантастическом хорроре «Лекарство от здоровья». Фильм 2016 года можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актриса
Миа
Гот
- ИНАктёр
Иво
Нанди
- Актёр
Адриан
Шиллер
- СИАктриса
Селия
Имри
- ГГАктёр
Гарри
Гронер
- ТНАктёр
Томас
Норстрем
- АМАктёр
Ашок
Манданна
- Актёр
Магнус
Креппер
- ДХСценарист
Джастин
Хэйс
- Сценарист
Гор
Верби�нски
- Продюсер
Дэвид
Крокетт
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Гор
Вербински
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- МРАктёр дубляжа
Михаил
Разумовский
- ДНАктриса дубляжа
Диана
Надервель
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- МСХудожник
Майкл
Стэндиш
- ББОператор
Боян
Бацелли
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш