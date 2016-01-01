Лекарство от здоровья (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Каково это — остаться на вечное лечение в Альпах? Экзистенциальный триллер от создателя «Черного лебедя» и «Пиратов Карибского моря».



Юный и амбициозный Локхарт устраивается в престижную фирму, мечтая покорить Уолл-стрит. Однако его карьера начинается с поисков пропавше�го директора. Тот отправился в оздоровительный центр в Швейцарии и не вернулся, так что нового сотрудника отправляют в командировку в Альпы, чтобы найти босса и вернуть его на родину. Вскоре юноша понимает, что все не так просто: пациенты центра заражены одной и той же болезнью, симптомы которой начинают проявляться и у самого Локхарта. Он остается в санатории в надежде вылечиться, как и все остальные. Но чем дальше, тем больше жутких тайн обнаруживают себя в забытом богом месте.



Выберется ли Локхарт из горного заточения и что это за чудесное лекарство, призванное излечить всеобщую болезнь? Лучшие актеры жанра в фантастическом хорроре «Лекарство от здоровья». Фильм 2016 года можно смотреть онлайн на Wink.



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