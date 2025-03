Биография

Гор Вербински – знаменитый американский режиссер, сценарист. Он родился 16.03.1956 г. в штате Тенесси. Его работы были удостоены наград «Оскар», «Клио» и «Серебряный лев». В 1987 г. Гор закончил обучение в Школе театра, кино и ТВ. В студенческие годы юноша увлекался музыкой. Он играл в рок-группах Bulldozer, The Cylon Boys Choir, Daredevils, The Little Kings. В это же время Вербински начинает снимать первые короткометражные ролики на 8 мм пленку. Известность режиссер Гор Вербински получает после съемок музыкальных клипов. Он начинает делать рекламу для крупнейших мировых брендов: Nike, Coca-Cola, United Airlines. Рекламный ролик для Budweiser награждается призом «Серебряный лев» на Каннском фестивале. В кино Вербински начал путь с короткометражного фильма «Ритуал». За ним последовал известный триллер «Мексиканец», в главных ролях которого снялись Джулия Робертс и Брэд Питт. Важной вехой в режиссерской истории стал ремейк японского хоррора «Звонок». Американская экранизация картины получила мировую известность и заработала 250 млн долларов. Еще одной заметной работой Гора Вербински стал мультфильм «Ранго». За этот фильм Гор Вербински получил премию «Оскар». Зрители знают Вербински по фильмам «Пираты Карибского моря». Талантливый режиссер продолжает снимать новые картины.