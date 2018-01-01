Биография

Селия Имри — актриса кино. Обладательница премии Лоренса Оливье как лучшая актриса второго плана в мюзикле. Родилась в Гилдфорде 15 июля 1952 года. Росла в многодетной семье, далекой от искусства. К старшим классам девушка уже твердо знала, что хочет работать в театре и сниматься в кино. Она окончила школу актерского мастерства и активно занялась созданием имени в кинематографе. Лучшие роли в биографии Селии Имри можно увидеть в комедиях и мистических фильмах. Актриса приобрела популярность уже в солидном возрасте, поэтому известна зрителям преимущественно в амплуа пожилой леди. Такова она в фильме «Омут», комедии «Девочки из календаря». В 2023 году актриса участвовала в съемках сразу четырех фильмов. Самым известным из них стал триллер «Дипломатка», занявший высокие места в зрительских рейтингах.