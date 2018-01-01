Селия Имри
Celia Imrie
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 15 июля 1952 г. (73 года)
Биография
Селия Имри — актриса кино. Обладательница премии Лоренса Оливье как лучшая актриса второго плана в мюзикле. Родилась в Гилдфорде 15 июля 1952 года. Росла в многодетной семье, далекой от искусства. К старшим классам девушка уже твердо знала, что хочет работать в театре и сниматься в кино. Она окончила школу актерского мастерства и активно занялась созданием имени в кинематографе. Лучшие роли в биографии Селии Имри можно увидеть в комедиях и мистических фильмах. Актриса приобрела популярность уже в солидном возрасте, поэтому известна зрителям преимущественно в амплуа пожилой леди. Такова она в фильме «Омут», комедии «Девочки из календаря». В 2023 году актриса участвовала в съемках сразу четырех фильмов. Самым известным из них стал триллер «Дипломатка», занявший высокие места в зрительских рейтингах.
Фильмография
Актриса
- 8.6
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки2025, 123 минБесплатно
- 7.4
Проклятие: Обитель смерти2018, 84 мин
- 8.8
Мы – монстры2017, 89 минБесплатно
- 8.3
Лекарство от здоровья2016, 139 мин
- 8.1
Каникулы мечты2014, 90 мин
- 8.8
Как украсть бриллиант2013, 90 мин
- 9.5
Бриджит Джонс: Грани разумного2004, 101 мин
- 6.2
Омут2003, 90 минБесплатно
- 8.3
Черчилль2002, 91 мин
- 9.5
Дневник Бриджит Джонс2001, 92 мин