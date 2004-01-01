9.52004, Bridget Jones: The Edge of Reason
Драмы, Мелодрамы101 мин18+
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Бриджит Джонс: Грани разумного (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Бриджит и Марк живут вместе и подумывают о ребенке. Однако у Марка обнаруживаются привычки, которые раздражают Бриджит. Бриджит начинает сомневаться. Впереди командировка с бывшим бойфрендом Дэниелом, полная сложностей и неожиданных поворотов.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- БКРежиссёр
Бибан
Кидрон
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Хью
Грант
- Актриса
Джемма
Джонс
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- СИАктриса
Селия
Имри
- ДМАктёр
Доминик
МакХейл
- ДДАктёр
Дональд
Дуглас
- ШДАктриса
Ширли
Диксон
- ЭДСценарист
Эндрю
Дэвис
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- АБСценарист
Адам
Брукс
- Сценарист
Хелен
Филдинг
- Продюсер
Тим
Беван
- ДКПродюсер
Джонатан
Кавендиш
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- СРКомпозитор
Стюарт
Рослин