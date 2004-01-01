Бриджит Джонс: Грани разумного (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Бриджит и Марк живут вместе и подумывают о ребенке. Однако у Марка обнаруживаются привычки, которые раздражают Бриджит. Бриджит начинает сомневаться. Впереди командировка с бывшим бойфрендом Дэниелом, полная сложностей и неожиданных поворотов.



Бриджит Джонс: Грани разумного смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.