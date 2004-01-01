Бриджит Джонс: Грани разумного
Wink
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Бриджит Джонс: Грани разумного
9.52004, Bridget Jones: The Edge of Reason
Драмы, Мелодрамы101 мин18+
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Бриджит Джонс: Грани разумного (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Бриджит и Марк живут вместе и подумывают о ребенке. Однако у Марка обнаруживаются привычки, которые раздражают Бриджит. Бриджит начинает сомневаться. Впереди командировка с бывшим бойфрендом Дэниелом, полная сложностей и неожиданных поворотов.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного»

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