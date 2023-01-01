Биография

Хелен Филдинг — британский сценарист и продюсер. Известна по серии книг «Дневник Бриджит Джонс». Писательница родилась в семье среднего класса в городе Морли графства Западный Йоркшир 19 февраля 1958 года. Изучала литературу и языкознание в Оксфорде, работала на телевидении. Именно работа телепродюсером и журналистом подтолкнули Хелен к литературе. Написание любовных романов, вопреки ожиданиям, не было воспринято издателями. Признание литературного таланта пришло только в 1994 году с сатирической повестью. Тогда начинающая писательница сменила направленность своего творчества, но не отказалась от любовной лирики. Она сменила форму подачи, благодаря чему ироничный и лиричный роман Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» имел успех. Фильм Хелен Филдинг о Бриджит Джонс и ее жизни стал на короткое время популярным, но только после того, как она сама взялась за его производство. Как сценарист и продюсер она сумела реализовать проект и даже выпустить продолжение истории. Первая книга вышла в 1998 году, первый фильм серии снят в 2001 году режиссером Шэрон Магуайр. Второй фильм вышел на экраны в 2004 году. Книги серии издавались и переводились на другие языки, в том числе и на русский.