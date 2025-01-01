Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки смотреть онлайн
О фильме
Очередные любовные приключения знаменитой британки Бриджит Джонс, внезапно ставшей матерью-одиночкой. Смотреть «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» можно на видеосервисе Wink. Кинолента основана на книге Хелен Филдинг.
Несколько лет назад Бриджит Джонс, наконец, сделала выбор и создала семью с Марком Дарси. Но их счастье не продлилось долго: любимый супруг погиб в Судане во время гуманитарной миссии. Несмотря на трагедию, уже не молодая Бриджит старается жить дальше, ведь ей нужно воспитывать двух детей. Спокойный ритм жизни матери-одиночки нарушается, когда она неожиданно для себя оказывается вовлечена в любовный треугольник, где один из ее воздыхателей — молодой красавчик, а другой — школьный учитель ее детей.
Готова ли Бриджит Джонс открыть свое сердце для новой любви и впустить в жизнь еще одного мужчину? Не пропустите новые приключения Бриджит Джонс: фильм 2025 года «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» смотреть можно на видеосервисе Wink.
Режиссер: Майкл Моррис
Год производства: 2025
Страна: Великобритания, Франция, США
Жанр: комедия, мелодрама, драма
Платформа: Peacock
Премьера в мире: 12 февраля 2025 года
Цифровой релиз: 14 февраля 2025 года
Время: 2 часа 3 минуты
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Рейтинг
- ММРежиссёр
Майкл
Моррис
- НПАктриса
Нико
Паркер
- Актёр
Хью
Грант
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актриса
Эмма
Томпсон
- ЛВАктёр
Лео
Вудалл
- СИАктриса
Селия
Имри
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- БДСценарист
Бриджет
Джонс
- Сценарист
Хелен
Филдинг
- ЭМСценарист
Эби
Морган
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- СДПродюсер
Сара
Джейн Райт
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран