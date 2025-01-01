Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
Wink
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Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
8.62025, Bridget Jones: Mad About the Boy
Драма, Мелодрама123 мин18+
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Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки смотреть онлайн

О фильме

Очередные любовные приключения знаменитой британки Бриджит Джонс, внезапно ставшей матерью-одиночкой. Смотреть «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» можно на видеосервисе Wink. Кинолента основана на книге Хелен Филдинг.

Несколько лет назад Бриджит Джонс, наконец, сделала выбор и создала семью с Марком Дарси. Но их счастье не продлилось долго: любимый супруг погиб в Судане во время гуманитарной миссии. Несмотря на трагедию, уже не молодая Бриджит старается жить дальше, ведь ей нужно воспитывать двух детей. Спокойный ритм жизни матери-одиночки нарушается, когда она неожиданно для себя оказывается вовлечена в любовный треугольник, где один из ее воздыхателей — молодой красавчик, а другой — школьный учитель ее детей.

Готова ли Бриджит Джонс открыть свое сердце для новой любви и впустить в жизнь еще одного мужчину? Не пропустите новые приключения Бриджит Джонс: фильм 2025 года «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» смотреть можно на видеосервисе Wink.

Режиссер: Майкл Моррис
Год производства: 2025
Страна: Великобритания, Франция, США
Жанр: комедия, мелодрама, драма
Платформа: Peacock
Премьера в мире: 12 февраля 2025 года
Цифровой релиз: 14 февраля 2025 года
Время: 2 часа 3 минуты

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Страна
Великобритания, Франция, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»