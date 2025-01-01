Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки смотреть онлайн

Очередные любовные приключения знаменитой британки Бриджит Джонс, внезапно ставшей матерью-одиночкой. Смотреть «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» можно на видеосервисе Wink. Кинолента основана на книге Хелен Филдинг.



Несколько лет назад Бриджит Джонс, наконец, сделала выбор и создала семью с Марком Дарси. Но их счастье не продлилось долго: любимый супруг погиб в Судане во время гуманитарной миссии. Несмотря на трагедию, уже не молодая Бриджит старается жить дальше, ведь ей нужно воспитывать двух детей. Спокойный ритм жизни матери-одиночки нарушается, когда она неожиданно для себя оказывается вовлечена в любовный треугольник, где один из ее воздыхателей — молодой красавчик, а другой — школьный учитель ее детей.



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Режиссер: Майкл Моррис

Год производства: 2025

Страна: Великобритания, Франция, США

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Платформа: Peacock

Премьера в мире: 12 февраля 2025 года

Цифровой релиз: 14 февраля 2025 года

Время: 2 часа 3 минуты



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