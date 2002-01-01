Черчилль (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.52002, The Gathering Storm
Драма, Исторический91 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Биографический фильм о величайшем британце в истории – Уинстоне Черчилле. Сюжет фильма описывает малоизвестные события, предшествующие Второй мировой войне. Политическая изоляция будущего премьер-министра Великобритании на фоне кризиса в семейных отношениях.
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СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Лонкрэйн
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актёр
Джим
Бродбент
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- Актриса
Лина
Хиди
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- РБАктёр
Ронни
Баркер
- Актёр
Том
Уилкинсон
- СИАктриса
Селия
Имри
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- ХУСценарист
Хью
Уайтмор
- ФДПродюсер
Фрэнк
Дульгер
- ДТПродюсер
Дэвид
Томпсон
- ЛЭПродюсер
Лиза
Эллзи
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- ХГКомпозитор
Ховард
Гудолл