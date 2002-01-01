Черчилль (фильм, 2002) смотреть онлайн

Биографический фильм о величайшем британце в истории – Уинстоне Черчилле. Сюжет фильма описывает малоизвестные события, предшествующие Второй мировой войне. Политическая изоляция будущего премьер-министра Великобритании на фоне кризиса в семейных отношениях.

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