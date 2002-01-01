Черчилль
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Черчилль

Черчилль (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.52002, The Gathering Storm
Драма, Исторический91 мин18+
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О фильме

Биографический фильм о величайшем британце в истории – Уинстоне Черчилле. Сюжет фильма описывает малоизвестные события, предшествующие Второй мировой войне. Политическая изоляция будущего премьер-министра Великобритании на фоне кризиса в семейных отношениях.
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Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черчилль»