Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 1
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 1
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 2
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 3
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 4
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 5
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 6
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 7
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 8
Позолоченный век
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Переплетение судеб в эпоху роскоши и перемен. Кэрри Кун в роли амбициозной Берты Рассел в драме об острой борьбе за власть и влияние. Смотрите 1 сезон сериала «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с Мариан Брук, молодой аристократкой, оставшейся без наследства после смерти отца. Юная девушка переезжает к своим тетушкам Агнес и Аде и втягивается в жестокий мир светской борьбы за власть и влияние между «старыми» и «новыми деньгами». Между тем Берта Рассел и ее супруг стремятся утвердить свое положение в высшем обществе, сталкиваясь с сопротивлением консервативных соседей и собственными амбициями.
Если вы цените исторические драмы с глубокими персонажами и изысканным визуальным стилем, продолжайте смотреть сериал «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- СРРежиссёр
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- ДКРежиссёр
Дебора
Кампмейер
- Актриса
Кэрри
Кун
- МСАктёр
Морган
Спектор
- ЛДАктриса
Луиза
Джейкобсон
- ДБАктриса
Дене
Бентон
- Актриса
Таисса
Фармига
- Актёр
Гарри
Ричардсон
- Актёр
Блейк
Ритсон
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- СДАктёр
Саймон
Джонс
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- Продюсер
Дэвид
Крокетт
- МЭПродюсер
Майкл
Энглер
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- БШХудожник
Боб
Шоу
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ШСМонтажёр
Шелби
Сигел
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс