Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Переплетение судеб в эпоху роскоши и перемен. Кэрри Кун в роли амбициозной Берты Рассел в драме об острой борьбе за власть и влияние. Смотрите 1 сезон сериала «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с Мариан Брук, молодой аристократкой, оставшейся без наследства после смерти отца. Юная девушка переезжает к своим тетушкам Агнес и Аде и втягивается в жестокий мир светской борьбы за власть и влияние между «старыми» и «новыми деньгами». Между тем Берта Рассел и ее супруг стремятся утвердить свое положение в высшем обществе, сталкиваясь с сопротивлением консервативных соседей и собственными амбициями.



Если вы цените исторические драмы с глубокими персонажами и изысканным визуальным стилем, продолжайте смотреть сериал «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.

