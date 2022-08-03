Wink
Сериалы
Позолоченный век
1-й сезон

Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.32022, The Gilded Age 9 серий
Драма18+
О сериале

Переплетение судеб в эпоху роскоши и перемен. Кэрри Кун в роли амбициозной Берты Рассел в драме об острой борьбе за власть и влияние. Смотрите 1 сезон сериала «Позолоченный век» в подписке Amediateka на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с Мариан Брук, молодой аристократкой, оставшейся без наследства после смерти отца. Юная девушка переезжает к своим тетушкам Агнес и Аде и втягивается в жестокий мир светской борьбы за власть и влияние между «старыми» и «новыми деньгами». Между тем Берта Рассел и ее супруг стремятся утвердить свое положение в высшем обществе, сталкиваясь с сопротивлением консервативных соседей и собственными амбициями.

Если вы цените исторические драмы с глубокими персонажами и изысканным визуальным стилем

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

