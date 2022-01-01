Позолоченный век. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Позолоченный век
1-й сезон
9-я серия
9.22022, The Gilded Age
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Роскошная костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза перенесет вас в самый интересный период в истории США — эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество.

Сериал Позолоченный век 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Позолоченный век»