Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Роскошная костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза перенесет вас в самый интересный период в истории США — эпоху экономического роста после войны севера и юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество.



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