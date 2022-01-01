Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

В сериале «Позолоченный век» 3 сезон концентрируется на ослаблении влияния старой нью-йоркской аристократии после «Оперной войны». Смотрите 3 сезон сериала «Позолоченный век» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



Расселлы стремятся укрепить свое положение в обществе. Берта, как амбициозная мать, мечтает об удачном браке для своей дочери, который бы окончательно закрепил их статус в светском обществе. Джордж, в свою очередь, идет на огромный риск и заключает амбициозную железнодорожную сделку, которая может принести ему небывалую славу или же привести к полному краху. В особняке Бруков царит напряжение. Агнес тяжело признать, что Ада, неожиданно получив наследство, стала главной в доме. В жизни Пегги появляется новый мужчина, к которому она начинает испытывать любовь, однако, независимость девушки не находит одобрения у его семьи.



«Позолоченный век» — сериал, 3 сезон которого нельзя забыть! Смотрите сериал «Позолоченный век» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



Сериал Позолоченный век 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.