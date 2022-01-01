Позолоченный век (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
В сериале «Позолоченный век» 3 сезон концентрируется на ослаблении влияния старой нью-йоркской аристократии после «Оперной войны». Смотрите 3 сезон сериала «Позолоченный век» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Расселлы стремятся укрепить свое положение в обществе. Берта, как амбициозная мать, мечтает об удачном браке для своей дочери, который бы окончательно закрепил их статус в светском обществе. Джордж, в свою очередь, идет на огромный риск и заключает амбициозную железнодорожную сделку, которая может принести ему небывалую славу или же привести к полному краху. В особняке Бруков царит напряжение. Агнес тяжело признать, что Ада, неожиданно получив наследство, стала главной в доме. В жизни Пегги появляется новый мужчина, к которому она начинает испытывать любовь, однако, независимость девушки не находит одобрения у его семьи.
«Позолоченный век» — сериал, 3 сезон которого нельзя забыть! Смотрите сериал «Позолоченный век» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Сериал Позолоченный век 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- СРРежиссёр
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- ДКРежиссёр
Дебора
Кампмейер
- Актриса
Кэрри
Кун
- МСАктёр
Морган
Спектор
- ЛДАктриса
Луиза
Джейкобсон
- ДБАктриса
Дене
Бентон
- Актриса
Таисса
Фармига
- Актёр
Гарри
Ричардсон
- Актёр
Блейк
Ритсон
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- СДАктёр
Саймон
Джонс
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- Продюсер
Дэвид
Крокетт
- МЭПродюсер
Майкл
Энглер
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- БШХудожник
Боб
Шоу
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- ШСМонтажёр
Шелби
Сигел
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс